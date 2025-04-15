Зубная паста Пародонтакс комплексная защита (Toothpaste Parodontax complex protection)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
191,21
Экономия при брони: -7,64 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
192,65
Экономия при брони: -21,78 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
192,53
Экономия при брони: -23,32 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
179,43
Экономия при брони: -26,40 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1