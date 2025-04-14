Зубная паста Пародонтакс комплексная защита (Toothpaste Parodontax complex protection)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 351 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
175,39
Экономия при брони: -25,72 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
181,46
Экономия при брони: -20,10 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) экстра свежесть 75 мл №1
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
181,05
Экономия при брони: -17,38 грн
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭКСТРА СВЕЖЕСТЬ ЗУБНАЯ ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн