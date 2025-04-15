Зубная паста детская Акварель кидс (Toothpaste for kids Aquarelle kids)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
46,19
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
45,49
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
42,72
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
45,53
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
46,00
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
46,66
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
46,08
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
46,89
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
46,00
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
45,76
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
45,26
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
46,85
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
42,29
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
46,85
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
39,10
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
4.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
39,63
Экономия при брони: -2,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
46,71
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
4.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
40,70
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
4.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
45,71
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
4.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "AQUARELLE KIDS" клубника 50 мл №1
STS Holding Group
45,75
Экономия при брони: -2,07 грн