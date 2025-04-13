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Бишофит полтавский Форез гель (Poltava bischofite Forez gel)
Бишофит полтавский Форез гель (Poltava bischofite Forez gel)
Киев
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Доступно в 4 аптеках в Киев
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
253,50
Экономия при брони:
-61,56 грн
191,94
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
256,40
Экономия при брони:
-66,36 грн
190,04
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
189,10
Экономия при брони:
-45,94 грн
143,16
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
10.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
256,60
Экономия при брони:
-66,37 грн
190,23
грн
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БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
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