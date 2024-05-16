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APIVITA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С ПРОПОЛИСОМ 4.4 г - Львов (502572) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
250,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
233,65 грн
В других городах:
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
242,77 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 14 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
186,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 14 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
233,65 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 14 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
233,65 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
261,95
Экономия: -7,86 грн
254,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
261,95
Экономия: -7,86 грн
254,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
261,95
Экономия: -7,86 грн
254,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
280,80
Экономия: -8,42 грн
272,38 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
280,80
Экономия: -8,42 грн
272,38 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
280,80
Экономия: -8,42 грн
272,38 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
280,80
Экономия: -8,42 грн
272,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
253,65 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
280,80
Экономия: -8,42 грн
272,38 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
280,80
Экономия: -8,42 грн
272,38 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
261,95
Экономия: -7,86 грн
254,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
233,77 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
280,80
Экономия: -8,42 грн
272,38 грн