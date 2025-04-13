Гемогил про (Hemogil pro)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1201,20 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Экономия при брони: -26,00 грн
1365,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
9.9 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
В городах рядом
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
14.7 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1351,50 грн
Мед-сервис
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 21
155.7 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1234,80 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Экономия при брони: -13,00 грн
1378,00 грн
Подорожник
Ровно, ул. Червония Василия, 39
301.2 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Экономия при брони: -26,00 грн
1365,00 грн
Подорожник
Луцк, ул. Привокзальная, 10-Б
366.7 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
Подорожник
Луцк, просп. Грушевского Президента, 31
366.7 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
Подорожник
Луцк, просп. Воли, 4
368.1 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
Здорова родина
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
375.2 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1652,11 грн
Подорожник
Черновцы, ул. Гребинки, 45
410.0 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
Аптека бам
Черновцы, просп. Независимости, 91
410.5 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
Подорожник
Черновцы, ул. Главная, 220-В
410.9 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
Подорожник
Черновцы, ул. Небесной Сотни, 9
410.9 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
Подорожник
Черновцы, просп. Независимости, 119
411.4 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
Подорожник
Черновцы, ул. Героев Майдана, 69
411.7 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн
Аптека интернет цен
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
412.2 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Экономия при брони: -26,00 грн
1365,00 грн
Подорожник
Городенка, ул. Окуневских Братьев, 29
412.9 км
ГЕМОГИЛ ПРО СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,50 грн