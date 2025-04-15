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Грин коллекшн шампунь-уход против выпадения и ломкости волос (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Грин коллекшн шампунь-уход против выпадения и ломкости волос (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Запорожье
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Доступно в 9 аптеках в Запорожье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
83,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
79,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
69,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
69,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
7.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
8.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
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Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 10
45.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
45.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Мира, 26
57.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Независимости, 16
65.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
69,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 42/77
66.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 27/30
67.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
69,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
67.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
72.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Старозаводская, 1
72.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
72.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
72.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
74.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,30
грн
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