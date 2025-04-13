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Грин коллекшн шампунь-уход против выпадения и ломкости волос (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Грин коллекшн шампунь-уход против выпадения и ломкости волос (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Киев
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Доступно в 108 аптеках в Киев
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Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
73,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
73,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
73,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
3.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
73,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
3.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
3.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
3.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
73,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
3.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
3.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
73,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
73,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
4.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
73,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
4.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
73,90
грн
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