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Грин коллекшн шампунь-уход против выпадения и ломкости волос (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Грин коллекшн шампунь-уход против выпадения и ломкости волос (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Кривой Рог
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Доступно в 18 аптеках в Кривой Рог
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Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
73,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 5
7.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Покровская, 26
7.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
62,47
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
12.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
30.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
62,47
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Ветеранов, 8
36.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
62,47
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
39.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
71,90
грн
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