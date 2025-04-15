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Грин коллекшн шампунь-уход против выпадения и ломкости волос (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Грин коллекшн шампунь-уход против выпадения и ломкости волос (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Днепр
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Доступно в 9 аптеках в Днепр
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Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121
8.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Березинская, 25-Б
8.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Старозаводская, 1
9.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
9.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
10.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
20.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Конституции, 19
21.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
26.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,60
грн
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Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 62
26.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 92-А
26.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
27.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
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Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
27.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 34
29.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
81,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
77,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Ж
32.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
74,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Круглосуточно
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
32.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,60
грн
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