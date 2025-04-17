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Грин коллекшн шампунь-уход против выпадения и ломкости волос (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Грин коллекшн шампунь-уход против выпадения и ломкости волос (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Чернигов
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Доступно в 14 аптеках в Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
69,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114-А
3.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 18
3.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 56
5.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
70,40
грн
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 1
36.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
72,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, пл. Привокзальная, 7/2
37.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Мена, ул. Героев АТО, 4
64.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл №1
Альянс Красоты
64,86
грн
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