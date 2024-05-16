Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства для укрепления и профилактики выпадения волосШампуниGREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОСЦены в аптеках

GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ЛОМКОСТИ ВОЛОС 500 мл - Киев (499492) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
79,34
Экономия: -10,00 грн
69,34 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 6
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
79,34
Экономия: -10,00 грн
69,34 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (1)
67,18 грн