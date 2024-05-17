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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяPERMIZZZOL НАБОР СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙЦены в аптеках

PERMIZZZOL НАБОР СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙ набор - Запорожье (649731) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
286,85
Экономия: -34,52 грн
252,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
394,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
421,47 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
270,14
Экономия: -19,76 грн
250,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
282,85
Экономия: -35,37 грн
247,48 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
245,71
Экономия: -21,43 грн
224,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
285,01
Экономия: -37,53 грн
247,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
308,31
Экономия: -55,23 грн
253,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
286,66
Экономия: -28,98 грн
257,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
278,46
Экономия: -27,21 грн
251,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
280,35
Экономия: -33,12 грн
247,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
289,95
Экономия: -31,87 грн
258,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
286,93
Экономия: -39,23 грн
247,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
288,02
Экономия: -24,93 грн
263,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
304,63
Экономия: -15,63 грн
289,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (2)
307,53
Экономия: -54,45 грн
253,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
470,60
Экономия: -20,48 грн
450,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
346,99
Экономия: -78,38 грн
268,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (1)
441,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
507,77
Экономия: -46,73 грн
461,04 грн