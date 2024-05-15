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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяPERMIZZZOL НАБОР СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙЦены в аптеках

PERMIZZZOL НАБОР СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙ набор - Харьков (649731) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
309,00
Экономия: -35,04 грн
273,96 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (1)
429,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
429,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека галатея
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Юбилейный, 5-А
Всего: упаковка (1)
453,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (1)
429,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (2)
437,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
429,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
445,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
429,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 259
Всего: упаковка (1)
429,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 17
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
Всего: упаковка (1)
441,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Танкопия, 23
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-В
Всего: упаковка (1)
437,00 грн