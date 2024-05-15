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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяPERMIZZZOL НАБОР СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙЦены в аптеках

PERMIZZZOL НАБОР СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙ набор - Днепр (Днепропетровск) (649731) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
290,21
Экономия: -32,53 грн
257,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
286,82
Экономия: -39,12 грн
247,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
288,25
Экономия: -41,02 грн
247,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
273,27
Экономия: -22,02 грн
251,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
286,16
Экономия: -38,68 грн
247,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
303,88
Экономия: -14,88 грн
289,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
285,34
Экономия: -27,26 грн
258,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
293,76
Экономия: -30,67 грн
263,09 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
275,18
Экономия: -24,80 грн
250,38 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (2)
304,95
Экономия: -51,87 грн
253,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
479,69
Экономия: -29,57 грн
450,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
292,57
Экономия: -40,24 грн
252,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
394,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
421,47 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
247,22
Экономия: -22,94 грн
224,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
298,89
Экономия: -45,81 грн
253,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:30
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
281,51
Экономия: -34,03 грн
247,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Лозовая, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
346,99
Экономия: -78,38 грн
268,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (1)
441,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
309,00
Экономия: -35,04 грн
273,96 грн