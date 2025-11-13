Киев
Климона гель для интимной гигиены (Klimona gel for intimate hygiene)
Климона гель для интимной гигиены (Klimona gel for intimate hygiene)
Доступно в 64 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
416,30
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Средняя, 45
2.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
444,70
Экономия при брони:
-26,63 грн
418,07
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
409,81
Экономия при брони:
-21,23 грн
388,58
грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
444,27
Экономия при брони:
-52,45 грн
391,82
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
475,37
Экономия при брони:
-24,44 грн
450,93
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
502,30
Экономия при брони:
-53,90 грн
448,40
грн
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
430,87
Экономия при брони:
-22,07 грн
408,80
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
445,71
Экономия при брони:
-27,05 грн
418,66
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
416,30
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
416,30
грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
393,20
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
457,89
Экономия при брони:
-30,37 грн
427,52
грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
423,10
Экономия при брони:
-19,17 грн
403,93
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
470,96
Экономия при брони:
-22,00 грн
448,96
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
