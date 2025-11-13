Киев
Климона гель для интимной гигиены (Klimona gel for intimate hygiene)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 124 аптеках в Киев
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
513,90
Экономия при брони: -5,10 грн
508,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
462,77
Экономия при брони: -20,73 грн
442,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
416,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
431,76
Экономия при брони: -12,70 грн
419,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
448,05
Экономия при брони: -20,11 грн
427,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
459,30
Экономия при брони: -17,58 грн
441,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
416,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
445,66
Экономия при брони: -21,82 грн
423,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
462,59
Экономия при брони: -20,93 грн
441,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
494,97
Экономия при брони: -19,40 грн
475,57 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
496,65
Экономия при брони: -14,90 грн
481,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
393,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
466,26
Экономия при брони: -24,68 грн
441,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
467,15
Экономия при брони: -18,66 грн
448,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
502,30
Экономия при брони: -53,90 грн
448,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
453,25
Экономия при брони: -25,65 грн
427,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
469,79
Экономия при брони: -28,51 грн
441,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
502,20
Экономия при брони: -53,80 грн
448,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
420,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
479,96
Экономия при брони: -26,57 грн
453,39 грн
