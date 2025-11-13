Киев
О товаре
Цены
Климона гель для интимной гигиены (Klimona gel for intimate hygiene)
Климона гель для интимной гигиены (Klimona gel for intimate hygiene)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 54 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Забрать 14.11 после 15:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
450,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
275,33
Экономия при брони:
-18,92 грн
256,41
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
438,46
Экономия при брони:
-14,79 грн
423,67
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Забрать 14.11 после 15:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
449,90
Экономия при брони:
-26,23 грн
423,67
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Забрать 14.11 после 15:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
505,94
Экономия при брони:
-24,60 грн
481,34
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
496,98
Экономия при брони:
-15,64 грн
481,34
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Забрать 14.11 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
496,34
Экономия при брони:
-14,50 грн
481,84
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Забрать 14.11 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Забрать 14.11 после 18:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
270,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Забрать 14.11 после 15:00
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
416,30
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
168,98
Экономия при брони:
-7,53 грн
161,46
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Забрать 14.11 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30
грн
Забрать 14.11 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
508,26
Экономия при брони:
-26,54 грн
481,72
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню