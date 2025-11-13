Киев
Климона гель для интимной гигиены (Klimona gel for intimate hygiene)

Климона гель для интимной гигиены (Klimona gel for intimate hygiene)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 37 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
447,03
Экономия при брони: -28,66 грн
418,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
505,48
Экономия при брони: -23,34 грн
482,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
261,17
Экономия при брони: -9,83 грн
251,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
466,56
Экономия при брони: -15,43 грн
451,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
251,02
Экономия при брони: -8,92 грн
242,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
437,82
Экономия при брони: -26,55 грн
411,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
425,46
Экономия при брони: -14,07 грн
411,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
337,94
Экономия при брони: -50,29 грн
287,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
427,60
Экономия при брони: -68,03 грн
359,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
427,88
Экономия при брони: -24,77 грн
403,11 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
453,47
Экономия при брони: -94,41 грн
359,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
402,09
Экономия при брони: -13,17 грн
388,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩИЙ "КЛИМОНА" гель для интимной гигиены туба 5 мл №5
Фармаком
216,43
Экономия при брони: -1,69 грн
214,74 грн
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ гель туба 5 мл №5
Фармаком
483,30 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное