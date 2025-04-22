Вагинал-пантен жидкие свечи бальзам (Vaginal-panthen liquid suppositories balm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
316,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
316,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
316,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 168
10.7 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
332,84
Экономия при брони: -9,99 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
305,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Домашняя аптечка
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
В городах рядом
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
14.9 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
305,00
Экономия при брони: -21,00 грн
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Лесники, ул. Ватутина, 170
17.1 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
302,65
Экономия при брони: -9,08 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
305,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Біла ромашка
Стоянка, ул. Киевская, 10
20.9 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
332,85
Экономия при брони: -9,99 грн
Біла ромашка
Васильков, ул. Соборная, 64/1
33.9 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
302,65
Экономия при брони: -9,08 грн
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
316,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
316,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
316,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
316,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
316,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
313,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
447.5 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
313,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
447.8 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
301,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
452.5 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
301,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Народная аптека
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
452.6 км
ВАГИНАЛ-ПАНТЕН ЖИДКИЕ СВЕЧИ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ флакон 9 мл №10
Красота и Здоровье
301,00
Экономия при брони: -31,00 грн