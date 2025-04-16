Киев
Бальзам детский для губ Зимний уход (Lip Balm for Winter Care)

Бальзам детский для губ Зимний уход (Lip Balm for Winter Care)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 39 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,61
Экономия при брони: -1,96 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,69
Экономия при брони: -3,04 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,72
Экономия при брони: -3,07 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,73
Экономия при брони: -3,08 грн
50,65 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
41,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,79
Экономия при брони: -3,14 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,80
Экономия при брони: -2,15 грн
50,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,36
Экономия при брони: -2,71 грн
50,65 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,07
Экономия при брони: -3,42 грн
50,65 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,56
Экономия при брони: -1,91 грн
50,65 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,20
Экономия при брони: -2,55 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,52
Экономия при брони: -2,87 грн
50,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
41,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,07
Экономия при брони: -3,42 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,13
Экономия при брони: -3,48 грн
50,65 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,08
Экономия при брони: -2,43 грн
50,65 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,58
Экономия при брони: -2,93 грн
50,65 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,90
Экономия при брони: -3,25 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,37
Экономия при брони: -3,72 грн
50,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
46,50 грн
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