Бальзам детский для губ Зимний уход (Lip Balm for Winter Care)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,10
Экономия при брони: -14,51 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,57
Экономия при брони: -1,92 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,60
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,09
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,48
Экономия при брони: -2,74 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,10
Экономия при брони: -14,51 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,09
Экономия при брони: -2,44 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,88
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,74
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,91
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,59
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,46
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,43
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,13
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,25
Экономия при брони: -3,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,10
Экономия при брони: -14,51 грн