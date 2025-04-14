Киев
Бальзам детский для губ Зимний уход (Lip Balm for Winter Care)

Бальзам детский для губ Зимний уход (Lip Balm for Winter Care)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 68 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
51,66
Экономия при брони: -1,91 грн
49,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,23
Экономия при брони: -3,48 грн
49,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,11
Экономия при брони: -3,36 грн
49,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,26
Экономия при брони: -2,61 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,94
Экономия при брони: -3,19 грн
49,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,19
Экономия при брони: -3,44 грн
49,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,46
Экономия при брони: -3,81 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,36
Экономия при брони: -3,71 грн
50,65 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
51,76
Экономия при брони: -2,01 грн
49,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,49
Экономия при брони: -3,74 грн
49,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,10
Экономия при брони: -2,45 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,53
Экономия при брони: -2,78 грн
49,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,07
Экономия при брони: -3,32 грн
49,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,06
Экономия при брони: -2,41 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,15
Экономия при брони: -2,50 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,35
Экономия при брони: -2,60 грн
49,75 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
58,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,44
Экономия при брони: -3,79 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,57
Экономия при брони: -2,92 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,86
Экономия при брони: -3,21 грн
50,65 грн
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