Бальзам детский для губ Зимний уход (Lip Balm for Winter Care)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,25
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,77
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,84
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
56,41
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
51,63
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,52
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,48
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
51,83
Экономия при брони: -2,08 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,44
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,07
Экономия при брони: -3,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,31
Экономия при брони: -3,66 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
53,94
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
54,52
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г №1
МНПО Биокон
52,05
Экономия при брони: -2,30 грн