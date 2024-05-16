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БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г - Киев (483182) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
40,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
42,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
41,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
44,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
40,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
52,74
Экономия: -10,24 грн
42,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (2)
43,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (2)
52,62
Экономия: -9,07 грн
43,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
40,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (1)
39,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
43,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 40
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
30,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Преображенская, 37
Всего: упаковка (1)
41,84 грн