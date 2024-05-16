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Косметические средстваДетская косметикаБАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г - Харьков (483182) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
52,30
Экономия: -6,00 грн
46,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
52,72
Экономия: -9,17 грн
43,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
65,30
Экономия: -5,35 грн
59,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (6)
51,52
Экономия: -5,42 грн
46,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (3)
52,67
Экономия: -6,17 грн
46,50 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
40,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Всего: упаковка (1)
52,62
Экономия: -4,62 грн
48,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (4)
53,27
Экономия: -6,77 грн
46,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
Всего: упаковка (1)
40,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
52,47
Экономия: -5,87 грн
46,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
44,90 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
50,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (2)
40,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Всего: упаковка (2)
40,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
30,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Всего: упаковка (2)
41,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 1
Всего: упаковка (3)
30,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
40,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (1)
40,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
41,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чутово, ул. Полтавский Шлях, 106
Всего: упаковка (1)
30,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (2)
40,96 грн