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IVATHERM UNA КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15 мл - Харьков (742684) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
966,29 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
957,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
846,41 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
1080,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
964,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
967,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (5)
845,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
956,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
957,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
958,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
965,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (4)
959,65 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
962,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
959,02 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
961,15 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
970,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
965,94 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
968,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (2)
958,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
964,02 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом