Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниAPIVITA ЖЕНСКИЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И ЛАВРОМЦены в аптеках

APIVITA ЖЕНСКИЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И ЛАВРОМ 250 мл - Львов (475167) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
514,20 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
514,20 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
514,20 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
540,16
Экономия: -0,99 грн
539,17 грн
Центральная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
546,86
Экономия: -7,11 грн
539,75 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
514,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
538,10
Экономия: -0,13 грн
537,97 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
546,93 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
418,10 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
514,20 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
418,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
571,03 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
514,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
536,72
Экономия: -0,71 грн
536,01 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
514,20 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -125,55 грн
502,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Салютная, 2
Всего: упаковка (1)
461,10 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -125,55 грн
502,20 грн