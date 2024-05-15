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APIVITA КОНДИЦИОНЕР "ЗАЩИТА ЦВЕТА " ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС С ПОДСОЛНУХОМ И МЕДОМ 150 мл - Харьков (475272) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
523,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
526,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
522,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
526,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
521,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (3)
524,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
527,74 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (1)
455,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
566,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
542,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
614,29
Экономия: -119,28 грн
495,01 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 39 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
484,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
566,84 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
492,90 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
461,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
525,54 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
507,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
484,15 грн