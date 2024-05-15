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APIVITA УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И АЛОЭ 150 мл - Харьков (475325) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
507,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
587,25
Экономия: -17,62 грн
569,63 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
627,75
Экономия: -18,83 грн
608,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
492,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 40 мин
Славута, ул. Соборности, 20
Всего: упаковка (1)
526,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
524,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
524,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
559,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
524,60 грн