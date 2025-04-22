Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
103,30
Экономия при брони: -26,73 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
101,20
Экономия при брони: -24,63 грн
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
110,70
Экономия при брони: -28,66 грн
Фармация
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
5.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
104,70
Экономия при брони: -27,04 грн
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
112,80
Экономия при брони: -29,17 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
5.4 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Васильковская, 5/7
6.2 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-А
6.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
6.8 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
7.2 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Фармация
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
8.0 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
112,60
Экономия при брони: -29,16 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Красной Калины, 47
8.9 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
81,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
103,30
Экономия при брони: -26,73 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 106/2
9.9 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
103,80
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
81,00
Экономия при брони: -10,00 грн
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Подорожник
Софиевская Борщаговка, просп. Героев Небесной Сотни, 30
14.5 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
108,70
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека оптовых цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1
15.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
19.8 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Васильков, просп. Киевский Шлях, 87
31.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья