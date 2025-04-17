Дыши детский (Breath for kids)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
119,20
Экономия при брони: -11,10 грн
В городах рядом
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
83,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
83,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Фармация
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
126.2 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
91,20
Экономия при брони: -22,13 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Вокзальная, 3
126.4 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
116,30
Экономия при брони: -8,20 грн
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
101,20
Экономия при брони: -26,09 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
98,10
Экономия при брони: -25,34 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
83,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
83,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Фармация
Киев, ул. Кочура Григория, 4
132.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
98,10
Экономия при брони: -25,34 грн
Подорожник
Житомир, перек. Согласия / Киевская, 2/98
228.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
235.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
Подорожник
Черкассы, ул. Благовестная, 463
237.4 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
116,30
Экономия при брони: -8,20 грн
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
297.5 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
84,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
304.0 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
114,70
Экономия при брони: -6,60 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
315.1 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья
84,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
323.8 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ "ДЫШИ" С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 50 мл №1
Ключи Здоровья