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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниAPIVITA ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС С ЖИРНЫМИ КОРНЯМИ И СУХИМИ КОНЧИКАМИ С КРАПИВОЙ И ПРОПОЛИСОМЦены в аптеках

APIVITA ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС С ЖИРНЫМИ КОРНЯМИ И СУХИМИ КОНЧИКАМИ С КРАПИВОЙ И ПРОПОЛИСОМ 250 мл - Львов (475070) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
518,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
518,90 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется через 20 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
518,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
438,84 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 20 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
518,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 20 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
484,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 20 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
518,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
518,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (2)
418,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 7
Всего: упаковка (1)
418,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
567,81 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 20 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
518,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 20 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (2)
605,87
Экономия: -38,81 грн
567,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
542,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
484,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
542,19 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
461,10 грн