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Аденомак (Adenomac)
Аденомак (Adenomac)
Винница
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Защитников Украины, 47
110.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1119,38
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 9
113.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
554,71
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Красилов, ул. Грушевского, 140
118.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №20
Macleods Pharmaceuticals Ltd
298,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
152.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1569,54
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
154.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
842,49
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 68
168.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1718,80
грн
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Волочиск, ул. Независимости, 68
168.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1693,85
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Нетишин, ул. Лесная, 1
179.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1762,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
185.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1959,90
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Острог, ул. Восточная, 33
186.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
534,11
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
191.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2119,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
197.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
816,60
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Хотинская, 39/1
198.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1721,15
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
200.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
614,82
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
200.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2457,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 8
211.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
237,04
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 4-А
211.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1726,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
213.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1693,85
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Карпенко, 10
213.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
476,79
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 31-Г
226.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
281,95
грн
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