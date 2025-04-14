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Аденомак (Adenomac)
Аденомак (Adenomac)
Одесса
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
254.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1903,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
255.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
911,40
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
256.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
312,99
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2197,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
264.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
861,62
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
276.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1889,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
333.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1637,98
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
342.0 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1368,83
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
343.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2053,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29
360.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
683,82
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
364.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1822,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
366.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2055,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
367.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1191,33
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
368.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1829,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
371.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1829,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
373.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1825,10
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Новоселица, ул. Хотинская, 39/1
384.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1721,15
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
389.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1529,47
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
392.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1822,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
393.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2008,70
грн
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