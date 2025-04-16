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Аденомак (Adenomac)
Аденомак (Adenomac)
Николаев
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2050,70
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
144.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1839,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
148.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
880,70
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
149.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
299,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1903,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
158.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
856,63
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
171.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1863,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
229.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1659,83
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29
250.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
676,86
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 41 мин
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
252.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1368,83
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
253.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1781,87
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
255.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2055,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
256.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1151,18
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
258.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1767,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
259.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1761,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
263.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1767,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
266.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1763,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
280.0 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1477,91
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
284.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2030,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
285.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1370,89
грн
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