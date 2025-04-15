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Аденомак (Adenomac)

Аденомак (Adenomac)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 8 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1514,81 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1902,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2124,36 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Лычаковская, 187
3.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
559,77 грн
В городах рядом
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Щирец, пл. Рынок, 13-А
24.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1122,91 грн
Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
43.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
530,04 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
50.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1288,24 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Мостиска, ул. Полуботка Гетьмана, 3
61.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1987,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Хмельницкого Богдана, 14
62.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1788,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
63.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №20
Macleods Pharmaceuticals Ltd
729,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 12
64.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1135,53 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
64.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1964,53 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Самборская, 78
65.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
993,95 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Сокаль, ул. Петра и Павла, 3
73.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №20
Macleods Pharmaceuticals Ltd
296,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 87
73.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №20
Macleods Pharmaceuticals Ltd
593,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
73.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1987,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
85.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1980,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:30
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 32-Г
92.0 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
843,02 грн
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
113.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2048,10 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2048,10 грн
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