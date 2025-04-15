Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1514,81 грн
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1902,40 грн
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2124,36 грн
D.s.
Львов, ул. Лычаковская, 187
3.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
В городах рядом
D.s.
Щирец, пл. Рынок, 13-А
24.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1122,91 грн
Пульс
Буск, ул. Львовская, 77
43.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Пульс
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
50.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1288,24 грн
Пульс
Мостиска, ул. Полуботка Гетьмана, 3
61.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1987,90 грн
Пульс
Шептицкий, ул. Хмельницкого Богдана, 14
62.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1788,70 грн
Пульс
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
63.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №20
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Пульс
Шептицкий, ул. Сокальская, 12
64.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1135,53 грн
Пульс
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
64.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1964,53 грн
Пульс
Дрогобыч, ул. Самборская, 78
65.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
D.s.
Сокаль, ул. Петра и Павла, 3
73.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №20
Macleods Pharmaceuticals Ltd
D.s.
Сокаль, ул. Шептицкого, 87
73.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №20
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Пульс
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
73.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1987,90 грн
Пульс
Броды, ул. Леси Украинки, 21
85.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1980,80 грн
D.s.
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 32-Г
92.0 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Экономная аптека
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
113.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2048,10 грн
Городская семейная аптека
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2048,10 грн