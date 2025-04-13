Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Мед-сервис
Киев, ул. Практичная, 2
7.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2177,20 грн
Аптека
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
9.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2293,80 грн
Аптекарь
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
10.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
В городах рядом
Мед-сервис
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
13.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1829,30 грн
Мед-сервис
Яготин, ул. Независимости, 71
90.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1598,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
130.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1172,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
130.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1897,10 грн
Мед-сервис
Конотоп, ул. Свободы, 13
206.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1705,98 грн
Экономная аптека
Конотоп, просп. Мира, 83
206.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1822,80 грн
Мед-сервис
Конотоп, перек. Мира / Мира, 7/1
208.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1218,25 грн
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
224.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1539,30 грн
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 72
226.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1550,21 грн
Мед-сервис
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
245.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2048,00 грн
Мед-сервис
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
248.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1368,83 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Защитников Украины, 47
249.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1119,38 грн
D.s.
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
265.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1688,35 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Красилов, ул. Грушевского, 140
266.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №20
Macleods Pharmaceuticals Ltd
D.s.
Хмельницкий, ул. Молодежная, 9
280.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
D.s.
Острог, ул. Восточная, 33
283.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
D.s.
Сарны, ул. Соборная, 40
291.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd