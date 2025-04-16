Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Кривой Рог
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 37 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1968,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1884,20 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 37 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1692,50 грн
Мед-сервис
Вольногорск, ул. Центральная, 49
78.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1621,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 37 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
108.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1884,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
113.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1701,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
115.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1886,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 37 мин
Запорожье, просп. Юбилейный, 29
124.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
125.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1890,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
127.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1368,83 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
128.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1967,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 37 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1151,18 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 37 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
131.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1767,60 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
133.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1580,95 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
136.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1925,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
137.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1261,23 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
141.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd