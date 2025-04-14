Днепр (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1988,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1261,23 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
9.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1407,02 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Батумская, 13
10.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1128,54 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
26.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1701,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 139-В
30.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
33.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1622,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
51.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1790,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
64.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1890,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
65.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 14 мин
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
67.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1059,06 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 14 мин
Вольногорск, ул. Центральная, 49
69.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1621,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
70.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1767,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29
72.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
82.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
115.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1884,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
125.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
126.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1014,05 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
127.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd