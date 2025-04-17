Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1255,95 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1833,20 грн
В городах рядом
Аптека
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
122.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2457,70 грн
Аптекарь
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
130.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Конотоп, ул. Свободы, 13
135.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1705,98 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Практичная, 2
135.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2140,20 грн
Экономная аптека
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1761,40 грн
Мед-сервис
Конотоп, перек. Мира / Мира, 7/1
136.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1177,22 грн
Мед-сервис
Яготин, ул. Независимости, 71
140.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1712,19 грн
Мед-сервис
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
141.9 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1959,90 грн
Мед-сервис
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
226.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
2048,00 грн
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
233.7 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1467,16 грн
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 72
236.4 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1467,25 грн
Мед-сервис
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
250.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1767,60 грн
Мед-сервис
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
304.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1368,83 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 36 мин
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
304.6 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1781,87 грн
Мед-сервис
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
312.5 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
313.3 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
D.s.
Староконстантинов, ул. Защитников Украины, 47
347.2 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd
1119,38 грн
D.s.
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
349.1 км
Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг №60
Macleods Pharmaceuticals Ltd