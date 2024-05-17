Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАденомакЦены в аптеках

Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №60 - Запорожье (504580) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1673,04 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20)
1411,42 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1449,54 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 44 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1449,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (1)
1673,03 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Всего: упаковка (1)
1614,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
1526,13 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1523,00 грн
Эконом аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (2)
1449,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (2)
1493,04 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
1447,56 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
1523,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
1523,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
1523,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20)
1362,30 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 44 мин
Смела, ул. Соборная, 89-А/2
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1523,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (1)
1523,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
1523,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1379,29 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Христиновка, ул. Украинская, 30
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1523,00 грн