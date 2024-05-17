К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено

В других городах:

D.s. Подробнее Закрыто Открывается через 10 мин График работы Николаев, просп. Мира, 2-Г Всего: упаковка (1) 1523,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50) 1523,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Новый Буг, пер. Больничный, 2-А Всего: упаковка (1) 1614,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3 Всего: упаковка (1) 1526,13 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Зеленодольск, ул. Спортивная, 2 Всего: упаковка (1) 1673,03 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Умань, ул. Небесной Сотни, 7 Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30) 1379,29 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19 Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50) 1449,55 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Христиновка, ул. Украинская, 30 Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30) 1523,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Шпола, ул. Соборная, 43 Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40) 1523,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Каменка, ул. Покровская, 31-А Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40) 1523,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Смела, ул. Соборная, 89-А/2 Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50) 1523,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1 Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10) 1523,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, ул. Сенная, 5/1 Всего: упаковка (1) 1362,30 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 134 Всего: упаковка (1) 1523,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10 Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30) 1449,54 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13 Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20) 1411,42 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Новоселица, ул. Хотинская, 39/1 Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10) 1523,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21 Всего: упаковка (1) 1523,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А Всего: упаковка (1) 1523,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 55 Всего: упаковка (1) 1523,00 грн Забронировать