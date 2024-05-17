Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №60 - Львов (504580) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 15 аптеках
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
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Всего: упаковка (1)
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Львов, ул. Галицкая, 19
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Львов, ул. Федьковича, 26
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
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Львов, ул. Франко Ивана, 87
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
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Львов, ул. Гайдамацкая, 9-А
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Львов, ул. Пекарская, 33
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20)
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Львов, ул. Руфа Юрия, 4
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
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Львов, ул. Садовая, 2-А
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Львов, ул. Лычаковская, 187
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Львов, ул. Выговского Ивана, 32
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Всего: упаковка (1)
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Львов, ул. Вашингтона, 8
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
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Львов, просп. Красной Калины, 36
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Всего: упаковка (1)
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Львов, ул. Максимовича, 9
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20)
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Львов, просп. Красной Калины, 36
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1/1
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
Закрыто Открывается в 09:30
Сокольники, ул. Леси Украинки, 21
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
Закрыто Открывается в 05:00
Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 22-А
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Всего: упаковка (1)
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Щирец, пл. Рынок, 13-А