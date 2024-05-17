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Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №60 - Львов (504580) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1530,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1530,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: упаковка (1)
1530,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
1530,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 9-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
1530,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Пекарская, 33
Всего: упаковка (1)
1530,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20)
1529,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
1457,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 187
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1530,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20)
1556,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
1530,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1530,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Максимовича, 9
Всего: упаковка (1)
1530,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20)
1488,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1/1
Всего: упаковка (1)
1530,00 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Сокольники, ул. Леси Украинки, 21
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1530,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
1512,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1564,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 22-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1530,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, пл. Рынок, 13-А
Всего: упаковка (1)
1530,00 грн