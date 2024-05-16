Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №60 - Киев (504580) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
В других городах:
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Аптека tas
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
Открыто Закроется в 23:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
Вета
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 20:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 89-А/2
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
Открыто Закроется в 18:00
Шпола, ул. Соборная, 43
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
Открыто Закроется в 19:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
Мед-сервис
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
Открыто Закроется в 19:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, просп. Мира, 68
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
Открыто Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
Открыто Закроется в 17:00
Красилов, ул. Центральная, 32
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
Открыто Закроется в 20:00
Красилов, ул. Грушевского, 84
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
Открыто Закроется в 17:00
Нетишин, ул. Лесная, 1
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Круглосуточно
Нетишин, просп. Независимости, 22-Б
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, просп. Мира, 88
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (60)
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 97