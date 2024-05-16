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Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №60 - Киев (504580) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
1530,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
1527,56 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1396,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
1367,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
1416,00 грн
В других городах:
Аптека tas
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Открыто Закроется в 23:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1379,42 грн
Вета
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (1)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (1)
1362,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 89-А/2
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1530,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1379,29 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, просп. Мира, 68
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 17:00
Красилов, ул. Центральная, 32
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 17:00
Нетишин, ул. Лесная, 1
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Круглосуточно
Нетишин, просп. Независимости, 22-Б
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, просп. Мира, 88
Всего: упаковка (1)
1530,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (60)
1391,40 грн