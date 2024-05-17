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Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №20 - Запорожье (504579) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
509,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
559,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
494,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
490,61 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
473,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (2)
509,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 44 мин
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
507,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (2)
499,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
490,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто
Днепр, просп. Мануйловский, 29
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
565,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
587,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 44 мин
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
509,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
486,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 44 мин
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Всего: упаковка (1)
484,69 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 44 мин
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 4-К
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
453,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 44 мин
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
489,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (1)
559,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
509,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (2)
509,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
593,00 грн