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Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №20 - Одесса (504579) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: упаковка (1)
540,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
534,87 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
562,39 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
Всего: упаковка (1)
464,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (1)
484,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 16:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (1)
559,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: упаковка (1)
486,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 14:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
593,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (2)
509,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
509,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
540,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Всего: упаковка (2)
499,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
553,58
Экономия: -6,32 грн
547,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
473,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
546,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 15
Всего: упаковка (1)
511,24 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
540,14
Экономия: -2,12 грн
538,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (1)
511,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 10 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
562,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
Всего: упаковка (1)
509,98 грн