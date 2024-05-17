Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №20 - Одесса (504579) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 16:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 14:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 19:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Здорова родина
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Мед-сервис
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Мед-сервис
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 15
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 10 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43