Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №20 - Львов (504579) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 14 аптеках
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Львов, ул. Госпитальная, 30
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Львов, ул. Киевская, 9
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Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
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Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
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Львов, ул. Франко Ивана, 26
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Львов, ул. Городоцкая, 177
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Львов, ул. Городоцкая, 181
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
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Львов, ул. Миколайчука, 9
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Львов, ул. Патона, 9/4
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 214
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Львов, ул. Вашингтона, 8
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Львов, ул. Чукарина, 1
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Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
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Городок, ул. Перемышльская, 6
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Николаев, бульв. Проектный, 2-А
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Николаев, ул. Просвещения, 3
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Яворов, пл. Рынок, 1
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
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Золочев, ул. Шашкевича, 8
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
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Червоноград, ул. Сокальская, 5/1