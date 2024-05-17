Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАденомакЦены в аптеках

Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №20 - Львов (504579) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
542,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
542,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
605,10 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (2)
542,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (2)
542,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 177
Всего: упаковка (2)
542,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 181
Всего: упаковка (2)
542,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (2)
542,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
576,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
523,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 214
Всего: упаковка (1)
542,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (2)
542,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Чукарина, 1
Всего: упаковка (1)
536,50 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (1)
593,80 грн
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 6
Всего: упаковка (1)
542,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, бульв. Проектный, 2-А
Всего: упаковка (1)
542,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Просвещения, 3
Всего: упаковка (3)
542,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 1
Всего: упаковка (1)
542,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
508,50 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
542,00 грн