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Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №20 - Киев (504579) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
511,25 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (2)
511,25 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
Всего: упаковка (1)
515,86 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: упаковка (1)
526,60 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
487,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
513,50 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (2)
548,90 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 11
Всего: упаковка (2)
510,80 грн
Народная твоя
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Зодчих, 70-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
524,10 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Украинского Возрождения, 3-Г
Всего: упаковка (2)
494,90 грн
В других городах:
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
567,45 грн
Вета
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Открыто Закроется в 20:00
Бровары, ул. Владимира Великого, 10
Всего: упаковка (1)
542,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (8)
562,36 грн
Эконом аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Березань, ул. Медицинская, 1-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (13)
511,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
Всего: упаковка (2)
511,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
547,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
Всего: упаковка (1)
546,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
511,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
545,06
Экономия: -5,42 грн
539,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 15
Всего: упаковка (1)
511,24 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
552,48
Экономия: -4,39 грн
548,09 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
542,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (1)
511,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
562,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
509,39 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, ул. Хмельницкого Богдана, 5-А
Всего: упаковка (1)
542,00 грн