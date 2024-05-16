Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №20 - Киев (504579) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервис
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Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
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Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
Экономная аптека
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Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Альго-фарм
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Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
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Киев, просп. Воскресенский, 24
Витамин
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Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Витамин
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Всего: упаковка (2)
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Киев, ул. Доброхотова Академика, 11
Народная твоя
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Зодчих, 70-А
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Витамин
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Киев, ул. Украинского Возрождения, 3-Г
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Бровары, ул. Киевская, 243
Вета
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Бровары, ул. Владимира Великого, 10
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (8)
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Капитановка, ул. Соборная, 6
Эконом аптека
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (13)
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Березань, ул. Медицинская, 1-А
Мед-сервис
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Славутич, пл. Привокзальная, 7
Мед-сервис
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Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
Мед-сервис
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
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Черкассы, ул. Дахновская, 34
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 15
Здорова родина
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
Открыто Закроется в 19:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Свободы, 13
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, ул. Хмельницкого Богдана, 5-А