Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №20 - Харьков (504579) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
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Полтава, ул. Европейская, 60-А
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Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
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Першотравенск, ул. Независимости, 3
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Каменское, бульв. Героев, 5-А
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Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
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Кременчуг, просп. Леси Украинки, 18
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Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
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Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
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Светловодск, ул. Героев Украины, 110
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Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
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