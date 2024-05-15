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Аденомак таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг, №20 - Харьков (504579) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
528,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
564,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
509,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
486,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
587,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
489,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
565,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Миргород, ул. Гоголя, 102-А
Всего: упаковка (1)
493,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
490,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (2)
499,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
507,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (2)
509,39 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 4-К
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
453,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Всего: упаковка (1)
484,69 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
Всего: упаковка (1)
509,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 18
Всего: упаковка (1)
494,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
450,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
546,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
490,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
494,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
509,37 грн